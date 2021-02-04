Mislicom 3.Lig Esenler Erokspor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Esenler Erokspor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.02.2021 01:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 01:15
Mislicom 3.Lig Esenler Erokspor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Esenler Erokspor - Karşıyaka maçıdır. Peki Esenler Erokspor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Esenler Erokspor - Karşıyaka maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ESENLER EROKSPOR - KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor - Karşıyaka maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ESENLER EROKSPOR - KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor - Karşıyaka maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ESENLER EROKSPOR - KARŞIYAKA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ESENLER EROKSPOR - KARŞIYAKA MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SABİT SELVİ(Hakem)

ŞEFİK ÖNER(1. Yardımcı Hakem)

KAĞAN YILDIZLAR(2. Yardımcı Hakem)

ENGİN UĞUR(Dördüncü Hakem)

CÜNEYT TANER(Gözlemci)

ZİYA KARADOĞAN(Temsilci)

ALİM ÖZDEMİR(Temsilci)

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