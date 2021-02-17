Mislicom 3.Lig Esenler Erokspor - İçel İdmanyurdu SK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Esenler Erokspor - İçel İdmanyurdu SK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

17.02.2021 01:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 01:54
Mislicom 3.Lig Esenler Erokspor - İçel İdmanyurdu SK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Esenler Erokspor - İçel İdmanyurdu SK maçıdır. Peki Esenler Erokspor - İçel İdmanyurdu SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 21. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Esenler Erokspor - İçel İdmanyurdu SK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ESENLER EROKSPOR - İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor - İçel İdmanyurdu SK maçı 17 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ESENLER EROKSPOR - İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor - İçel İdmanyurdu SK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ESENLER EROKSPOR - İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ESENLER EROKSPOR - İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÖMER TOLGA GÜLDİBİ(Hakem)

FATİH PAZI(1. Yardımcı Hakem)

MELİH TAN(2. Yardımcı Hakem)

MUAMMER SARIDAĞ(Dördüncü Hakem)

HÜSEYİN ÖZÇELİK(Gözlemci)

BEKİR ŞEKER(Temsilci)

HAKAN ALPASLAN KIRBAŞ(Temsilci)

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