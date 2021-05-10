Mislicom 3.Lig Esenler Erokspor - Çatalcaspor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Esenler Erokspor - Çatalcaspor maçıdır. Peki Esenler Erokspor - Çatalcaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Play Off Müsabakaları çeyrek final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Esenler Erokspor - Çatalcaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ESENLER EROKSPOR - ÇATALCASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Esenler Erokspor - Çatalcaspor çeyrek final play off maçı 10 Mayıs Pazartesi günü (bugün) saat 20:30 'da başlayacaktır.
ESENLER EROKSPOR - ÇATALCASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Esenler Erokspor - Çatalcaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ESENLER EROKSPOR - ÇATALCASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da oynanacak.
ESENLER EROKSPOR - ÇATALCASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
BÜLENT BİRİNCİOĞLU(Hakem)
BURAK CANSIZ(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET ŞENGÜL(2. Yardımcı Hakem)
EGEMEN ARTUN(Dördüncü Hakem)
ALİ ULUYOL(Gözlemci)
SERKAN KURAL(Temsilci)
BÜLENT ARAL(Temsilci)