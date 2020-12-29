Mislicom 3.Lig Esenler Erokspor - Arhavi Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Esenler Erokspor - Arhavi Spor maçıdır. Peki Esenler Erokspor - Arhavi Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugükü maçlardan birisi de Esenler Erokspor - Arhavi Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ESENLER EROKSPOR - ARHAVİ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Esenler Erokspor - Arhavi Spor maçı 29 Aralık Salı günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
ESENLER EROKSPOR - ARHAVİ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Esenler Erokspor - Arhavi Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ESENLER EROKSPOR - ARHAVİ SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da oynanacak.
ESENLER EROKSPOR - ARHAVİ SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
R.ALKIM AKSOY(Hakem)
FARUK YAĞLI(1. Yardımcı Hakem)
SELÇUK GÖKGÖZ(2. Yardımcı Hakem)
TURAN ÇAKIL(Dördüncü Hakem)
İSMAİL OKUR(Gözlemci)
SELÇUK ALDEMİR(Temsilci)