Mislicom 3.Lig Esenler Erokspor - Arhavi Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Esenler Erokspor - Arhavi Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

29.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:21
Mislicom 3.Lig Esenler Erokspor - Arhavi Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Esenler Erokspor - Arhavi Spor maçıdır. Peki Esenler Erokspor - Arhavi Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugükü maçlardan birisi de Esenler Erokspor - Arhavi Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ESENLER EROKSPOR - ARHAVİ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor - Arhavi Spor maçı 29 Aralık Salı günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ESENLER EROKSPOR - ARHAVİ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor - Arhavi Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ESENLER EROKSPOR - ARHAVİ SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ESENLER EROKSPOR - ARHAVİ SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

R.ALKIM AKSOY(Hakem)

FARUK YAĞLI(1. Yardımcı Hakem)

SELÇUK GÖKGÖZ(2. Yardımcı Hakem)

TURAN ÇAKIL(Dördüncü Hakem)

İSMAİL OKUR(Gözlemci)

SELÇUK ALDEMİR(Temsilci)

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