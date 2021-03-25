Mislicom 3.Lig Erbaaspor - Yalovaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Erbaaspor - Yalovaspor maçıdır. Peki Erbaaspor - Yalovaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 28. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Erbaaspor - Yalovaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ERBAASPOR - YALOVASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erbaaspor - Yalovaspor maçı 25 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ERBAASPOR - YALOVASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erbaaspor - Yalovaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ERBAASPOR - YALOVASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tokat'ta oynanacak.

ERBAASPOR - YALOVASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

EMRE BULUT(Hakem)

MUSTAFA BURAK DİLİTATLI(1. Yardımcı Hakem)

ATAKAN TUTAN(2. Yardımcı Hakem)

BARIŞ ASIM ÜNAL(Dördüncü Hakem)

BAYRAM KİRAZ(Gözlemci)

DAVUT NUMANOĞLU(Temsilci)

HALUK CÖMERT(Temsilci)