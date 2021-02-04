Mislicom 3.Lig Elazığ Karakoçan FK - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Elazığ Karakoçan FK - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.02.2021 01:08 | Son Güncelleme: 04.02.2021 01:12
Mislicom 3.Lig Elazığ Karakoçan FK - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Elazığ Karakoçan FK - Çarşambaspor maçıdır. Peki Elazığ Karakoçan FK - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Elazığ Karakoçan FK - Çarşambaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ELAZIĞ KARAKOÇAN FK - ÇARŞAMBASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Elazığ Karakoçan FK - Çarşambaspor maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ELAZIĞ KARAKOÇAN FK - ÇARŞAMBASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Elazığ Karakoçan FK - Çarşambaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ELAZIĞ KARAKOÇAN FK - ÇARŞAMBASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Elazığ'da oynanacak.

ELAZIĞ KARAKOÇAN FK - ÇARŞAMBASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERKAN GÜRBÜZ(Hakem)

YUNUS YILDIZ(1. Yardımcı Hakem)

AHMET FINDIK(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET ÇEKİÇ(Dördüncü Hakem)

İSMAİL OKUR(Gözlemci)

BİLGE KAĞAN AKSOY(Temsilci)

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