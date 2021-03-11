Mislicom 3.Lig Elazığ Karakoçan FK - Altındağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Elazığ Karakoçan FK - Altındağ Spor maçıdır. Peki Elazığ Karakoçan FK - Altındağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Elazığ Karakoçan FK - Altındağ Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ELAZIĞ KARAKOÇAN FK - ALTINDAĞ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Elazığ Karakoçan FK - Altındağ Spor maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ELAZIĞ KARAKOÇAN FK - ALTINDAĞ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Elazığ Karakoçan FK - Altındağ Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ELAZIĞ KARAKOÇAN FK - ALTINDAĞ SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Elazığ'da oynanacak.

ELAZIĞ KARAKOÇAN FK - ALTINDAĞ SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÖMER ŞİVKA(Hakem)

GÖKER EREL(1. Yardımcı Hakem)

ANIL KÜÇÜKKARACA(2. Yardımcı Hakem)

ARMAĞAN ÇIBIK(Dördüncü Hakem)

AYKUT GENÇOĞLU(Gözlemci)

FATİH AKSOY(Temsilci)