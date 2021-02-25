Mislicom 3.Lig Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 3.Lig Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

25.02.2021 01:50 | Son Güncelleme: 25.02.2021 01:53
Mislicom 3.Lig Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Çankaya FK maçıdır. Peki Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Çankaya FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - ÇANKAYA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Çankaya FK maçı 25 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - ÇANKAYA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Çankaya FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - ÇANKAYA FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Edirne'de oynanacak.

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - ÇANKAYA FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HAKAN ÜLKER(Hakem)

SERKAN GÜLÇER(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÖKSÜZ(2. Yardımcı Hakem)

İSMAİL HAKKI PEKBİLGİN(Dördüncü Hakem)

CENGİZ ÖZKUL(Gözlemci)

GÜNDOĞDU YİĞİT(Temsilci)

HARUN DAĞDEVİREN(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Pervin Buldan Berat Albayrak İbrahim Aydemir
Magazin Zeki Müren Prens Harry İrem Derici Demet Akalın
Spor Umut Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Osman Özköylü
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 01:53:49. #1.15#
title