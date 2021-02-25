Mislicom 3.Lig Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Çankaya FK maçıdır. Peki Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Çankaya FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - ÇANKAYA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Çankaya FK maçı 25 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - ÇANKAYA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Çankaya FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - ÇANKAYA FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Edirne'de oynanacak.

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - ÇANKAYA FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HAKAN ÜLKER(Hakem)

SERKAN GÜLÇER(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÖKSÜZ(2. Yardımcı Hakem)

İSMAİL HAKKI PEKBİLGİN(Dördüncü Hakem)

CENGİZ ÖZKUL(Gözlemci)

GÜNDOĞDU YİĞİT(Temsilci)

HARUN DAĞDEVİREN(Temsilci)