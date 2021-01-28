Mislicom 3.Lig Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Artvin Hopaspor maçıdır. Peki Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 1 16. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Artvin Hopaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Artvin Hopaspor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 12:00 'da başlayacaktır.

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Artvin Hopaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Edirne'de oynanacak.

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERDEM TEMEL(Hakem)

AHMET OĞUZ YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)

ERCAN AKDENİZ(2. Yardımcı Hakem)

SEÇİL ÖZDEMİR(Dördüncü Hakem)

MEHMET TOP(Gözlemci)

MURAT KURT(Temsilci)