Mislicom 3.Lig Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - 1877 Alemdağspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - 1877 Alemdağ Spor maçıdır. Peki Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - 1877 Alemdağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - 1877 Alemdağ Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDNİRNESPOR - 1877 ALEMDAĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - 1877 Alemdağspor maçı 24 Aralık Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDNİRNESPOR - 1877 ALEMDAĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - 1877 Alemdağspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDNİRNESPOR - 1877 ALEMDAĞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Edirne'de oynanacak.

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDNİRNESPOR - 1877 ALEMDAĞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERKAN PINAR(Hakem)

MURAT ŞİMŞEK(1. Yardımcı Hakem)

OĞUZHAN YAZIR(2. Yardımcı Hakem)

HATEM YARAR(Dördüncü Hakem)

HAŞİM PAZAR(Gözlemci)

SERKAN YURDABAK(Temsilci)