Mislicom 3.Lig Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - 1877 Alemdağspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mislicom 3.Lig Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - 1877 Alemdağspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.12.2020 11:52 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:55
Mislicom 3.Lig Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - 1877 Alemdağspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - 1877 Alemdağ Spor maçıdır. Peki Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - 1877 Alemdağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - 1877 Alemdağ Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDNİRNESPOR - 1877 ALEMDAĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - 1877 Alemdağspor maçı 24 Aralık Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDNİRNESPOR - 1877 ALEMDAĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - 1877 Alemdağspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDNİRNESPOR - 1877 ALEMDAĞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Edirne'de oynanacak.

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDNİRNESPOR - 1877 ALEMDAĞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERKAN PINAR(Hakem)

MURAT ŞİMŞEK(1. Yardımcı Hakem)

OĞUZHAN YAZIR(2. Yardımcı Hakem)

HATEM YARAR(Dördüncü Hakem)

HAŞİM PAZAR(Gözlemci)

SERKAN YURDABAK(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Özlem Zengin Ahmet Ünal Çeviköz Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Gülben Ergen Aslı Tandoğan Murat Dalkılıç İbrahim Büyükak
Spor Can Bartu Samet Aybaba Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - 1877 Alemdağspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:55:24. #1.15#
title