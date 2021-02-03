Mislicom 3.Lig Düzce Spor - Kozan Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Düzce Spor - Kozan Spor FK maçıdır. Peki Düzce Spor - Kozan Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 4 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Düzce Spor - Kozan Spor FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

DÜZCE SPOR - KOZAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Düzce Spor - Kozan Spor FK maçı 3 Şubat 2021 Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

DÜZCE SPOR - KOZAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Düzce Spor - Kozan Spor FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

DÜZCE SPOR - KOZAN SPOR FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Düzce'de oynanacak.

DÜZCE SPOR - KOZAN SPOR FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YUSUF ALPER ABALI(Hakem)

HİLMİ GÖKTÜRK İMAMOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

ABDÜLHAMİT SÖYLER(2. Yardımcı Hakem)

METEHAN AYYÜREK(Dördüncü Hakem)

AYHAN ŞENTÜRK(Gözlemci)

MERT RUHİ ELMAS(Temsilci)

HASAN AVCI(Temsilci)