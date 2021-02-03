Mislicom 3.Lig Düzce Spor - Kozan Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Düzce Spor - Kozan Spor FK maçıdır. Peki Düzce Spor - Kozan Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 4 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Düzce Spor - Kozan Spor FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
DÜZCE SPOR - KOZAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Düzce Spor - Kozan Spor FK maçı 3 Şubat 2021 Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
DÜZCE SPOR - KOZAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Düzce Spor - Kozan Spor FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
DÜZCE SPOR - KOZAN SPOR FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Düzce'de oynanacak.
DÜZCE SPOR - KOZAN SPOR FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
YUSUF ALPER ABALI(Hakem)
HİLMİ GÖKTÜRK İMAMOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
ABDÜLHAMİT SÖYLER(2. Yardımcı Hakem)
METEHAN AYYÜREK(Dördüncü Hakem)
AYHAN ŞENTÜRK(Gözlemci)
MERT RUHİ ELMAS(Temsilci)
HASAN AVCI(Temsilci)