Mislicom 3.Lig Diyarbekir Spor - Manisaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Diyarbekir Spor - Manisaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

28.01.2021 11:48 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:52
Mislicom 3.Lig Diyarbekir Spor - Manisaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Diyarbekir Spor - Manisaspor maçıdır. Peki Diyarbekir Spor - Manisaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 1 16. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Diyarbekir Spor - Manisaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

DİYARBEKİR SPOR - MANİSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Diyarbekir Spor - Manisaspor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

DİYARBEKİR SPOR - MANİSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Diyarbekir Spor - Manisaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

DİYARBEKİR SPOR - MANİSASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Diyarbakır'da oynanacak.

DİYARBEKİR SPOR - MANİSASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

DEMOKRAT ÖZGÜR GÜNEŞ(Hakem)

VEDAT HOŞNAM(1. Yardımcı Hakem)

FARUK YAĞLI(2. Yardımcı Hakem)

TUNCAY SAĞLAM(Dördüncü Hakem)

HASAN AYKIRI(Gözlemci)

MUZAFFER SATICI(Temsilci)

HİLMİ MAHİR BAŞARAN(Temsilci)

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