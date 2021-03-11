Mislicom 3.Lig Diyarbekir Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Diyarbekir Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçıdır. Peki Diyarbekir Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 22. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Diyarbekir Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

DİYARBEKİR SPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Diyarbekir Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

DİYARBEKİR SPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Diyarbekir Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

DİYARBEKİR SPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Diyarbakır'da oynanacak.

DİYARBEKİR SPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ENES KANPARA(Hakem)

ÇAĞLAR ÖZTÜRK(1. Yardımcı Hakem)

VOLKAN ESEN(2. Yardımcı Hakem)

ENGİN UĞUR(Dördüncü Hakem)

ALİ GÖL(Gözlemci)

SERKAN DİYEMLİ(Temsilci)

FATİH KİREMİTÇİ(Temsilci)