Mislicom 3.Lig Darıca Gençlerbirliği - Tokatspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Darıca Gençlerbirliği - Tokatspor maçıdır. Peki Darıca Gençlerbirliği - Tokatspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Darıca Gençlerbirliği - Tokatspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - TOKATSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Darıca Gençlerbirliği - Tokatspor maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - TOKATSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Darıca Gençlerbirliği - Tokatspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - TOKATSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kocaeli'de oynanacak.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - TOKATSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERKAN ERGÜN(Hakem)

ENES BERK GÜÇLÜ(1. Yardımcı Hakem)

GÖKTUĞ HAZAR EREL(2. Yardımcı Hakem)

OĞUZHAN GÖKÇEN(Dördüncü Hakem)

HASAN HÜSEYİN YILDIRIM(Gözlemci)

KEMAL ÖZBEK(Temsilci)

HİKMET GÜNŞEN(Temsilci)