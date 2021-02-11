Mislicom 3.Lig Darıca Gençlerbirliği - Ceyhan Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Darıca Gençlerbirliği - Ceyhan Spor maçıdır. Peki Darıca Gençlerbirliği - Ceyhan Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Darıca Gençlerbirliği - Ceyhan Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - CEYHAN SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Darıca Gençlerbirliği - Ceyhan Spor maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - CEYHAN SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Darıca Gençlerbirliği - Ceyhan Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - CEYHAN SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kocaeli'de oynanacak.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - CEYHAN SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

METİN ATEŞ(Hakem)

SAMET KAYA(1. Yardımcı Hakem)

ERAY TANIK(2. Yardımcı Hakem)

ABİDİN YİLDİRİM(Dördüncü Hakem)

YAVUZ SELİM ERAN(Gözlemci)

ALİ FAİK YILMAZ(Temsilci)

SERDAR ÇELEBİ(Temsilci)