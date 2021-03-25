Mislicom 3.Lig Darıca Gençlerbirliği - Atlas Maden Çengelköyspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Darıca Gençlerbirliği - Atlas Maden Çengelköyspor maçıdır. Peki Darıca Gençlerbirliği - Atlas Maden Çengelköyspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 28. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Darıca Gençlerbirliği - Atlas Maden Çengelköyspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Darıca Gençlerbirliği - Atlas Maden Çengelköyspor maçı 25 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Darıca Gençlerbirliği - Atlas Maden Çengelköyspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kocaeli'de oynanacak.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERKAN GÜRBÜZ(Hakem)

MUSA MURAT EMRE(1. Yardımcı Hakem)

YUNUS YILDIZ(2. Yardımcı Hakem)

YAHYA YENEN(Dördüncü Hakem)

MUZAFFER KAŞIKCI(Gözlemci)

AHMET AKSOYEK(Temsilci)

TURGAY BAHADIR SUKAN(Temsilci)