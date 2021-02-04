Mislicom 3.Lig Ceyhan Spor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Ceyhan Spor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.02.2021 00:48 | Son Güncelleme: 04.02.2021 00:52
Mislicom 3.Lig Ceyhan Spor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Ceyhan Spor - Nazilli Belediyespor maçıdır. Peki Ceyhan Spor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ceyhan Spor - Nazilli Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

CEYHAN SPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ceyhan Spor - Nazilli Belediyespor maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

CEYHAN SPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ceyhan Spor - Nazilli Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

CEYHAN SPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Adana'da oynanacak.

CEYHAN SPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET TERECE(Hakem)

MEHMET YILMAZ ÇALIŞIR(1. Yardımcı Hakem)

YUNUS ÇİFTÇİ(2. Yardımcı Hakem)

YUSUF ÇALKAM(Dördüncü Hakem)

ASIM YUSUF ÖZ(Gözlemci)

BEKİR ŞEKER(Temsilci)

MEHMET KURAL(Temsilci)

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