Mislicom 3.Lig Ceyhan Spor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Ceyhan Spor - Nazilli Belediyespor maçıdır. Peki Ceyhan Spor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ceyhan Spor - Nazilli Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
CEYHAN SPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ceyhan Spor - Nazilli Belediyespor maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
CEYHAN SPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ceyhan Spor - Nazilli Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
CEYHAN SPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Adana'da oynanacak.
CEYHAN SPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
MEHMET TERECE(Hakem)
MEHMET YILMAZ ÇALIŞIR(1. Yardımcı Hakem)
YUNUS ÇİFTÇİ(2. Yardımcı Hakem)
YUSUF ÇALKAM(Dördüncü Hakem)
ASIM YUSUF ÖZ(Gözlemci)
BEKİR ŞEKER(Temsilci)
MEHMET KURAL(Temsilci)