Mislicom 3.Lig Ceyhan Spor - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Ceyhan Spor - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

25.03.2021 01:00 | Son Güncelleme: 25.03.2021 01:08
Mislicom 3.Lig Ceyhan Spor - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Ceyhan Spor - Kahta 02 Spor maçıdır. Peki Ceyhan Spor - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 28. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ceyhan Spor - Kahta 02 Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

CEYHAN SPOR - KAHTA 02 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ceyhan Spor - Kahta 02 Spor maçı 25 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

CEYHAN SPOR - KAHTA 02 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ceyhan Spor - Kahta 02 Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

CEYHAN SPOR - KAHTA 02 SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Adana'da oynanacak.

CEYHAN SPOR - KAHTA 02 SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

EMRE YÜKSEL(Hakem)

CENGİZHAN ÖZTÜRK(1. Yardımcı Hakem)

SALİH BURAK DEMİREL(2. Yardımcı Hakem)

GAMZE DURMUŞ(Dördüncü Hakem)

TURGAY DUMAN(Gözlemci)

İRFAN EROL(Temsilci)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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