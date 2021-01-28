Mislicom 3.Lig Çengelköy Futbol Yatırımları - Ceyhan Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Çengelköy Futbol Yatırımları - Ceyhan Spor maçıdır. Peki Çengelköy Futbol Yatırımları - Ceyhan Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Çengelköy Futbol Yatırımları - Ceyhan Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI - CEYHAN SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çengelköy Futbol Yatırımları - Ceyhan Spor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI - CEYHAN SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Çengelköy Futbol Yatırımları - Ceyhan Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI - CEYHAN SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da oynanacak.
ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI - CEYHAN SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
SİNAN DERECİ(Hakem)
ÖMER LÜTFÜ AYDIN(1. Yardımcı Hakem)
İSMAİL ERTUNÇ(2. Yardımcı Hakem)
ORHAN GÜNGÖR(Dördüncü Hakem)
MEHMET UĞUR ALPTEKİN(Gözlemci)
HALİL KOCA(Temsilci)