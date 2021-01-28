Mislicom 3.Lig Çengelköy Futbol Yatırımları - Ceyhan Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Çengelköy Futbol Yatırımları - Ceyhan Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

28.01.2021 12:12 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:16
Mislicom 3.Lig Çengelköy Futbol Yatırımları - Ceyhan Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Çengelköy Futbol Yatırımları - Ceyhan Spor maçıdır. Peki Çengelköy Futbol Yatırımları - Ceyhan Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Çengelköy Futbol Yatırımları - Ceyhan Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI - CEYHAN SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çengelköy Futbol Yatırımları - Ceyhan Spor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI - CEYHAN SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çengelköy Futbol Yatırımları - Ceyhan Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI - CEYHAN SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI - CEYHAN SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SİNAN DERECİ(Hakem)

ÖMER LÜTFÜ AYDIN(1. Yardımcı Hakem)

İSMAİL ERTUNÇ(2. Yardımcı Hakem)

ORHAN GÜNGÖR(Dördüncü Hakem)

MEHMET UĞUR ALPTEKİN(Gözlemci)

HALİL KOCA(Temsilci)

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