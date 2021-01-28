Mislicom 3.Lig Çatalcaspor - Yalovaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Çatalcaspor - Yalovaspor maçıdır. Peki Çatalcaspor - Yalovaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Çatalcaspor - Yalovaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ÇATALCASPOR - YALOVASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çatalcaspor - Yalovaspor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ÇATALCASPOR - YALOVASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çatalcaspor - Yalovaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇATALCASPOR - YALOVASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ÇATALCASPOR - YALOVASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

TOLGA SANCAK(Hakem)

ERTAN DEMİRCİ(1. Yardımcı Hakem)

ERDEM TANIŞ(2. Yardımcı Hakem)

MİRAÇ YILDIRIM(Dördüncü Hakem)

COŞKUN TOPAÇ(Gözlemci)

ÜNAL AKÇA(Temsilci)