Mislicom 3.Lig Çarşambaspor - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Çarşambaspor - Somaspor maçıdır. Peki Çarşambaspor - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Çarşambaspor - Somaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ÇARŞAMBASPOR - SOMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çarşambaspor - Somaspor maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ÇARŞAMBASPOR - SOMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çarşambaspor - Somaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇARŞAMBASPOR - SOMASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Samsun'da oynanacak.

ÇARŞAMBASPOR - SOMASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

DENİZ SERCAN AKGÜL(Hakem)

HARUN REŞİT GÜNGÖR(1. Yardımcı Hakem)

RECEP İLKER KOR(2. Yardımcı Hakem)

ABİDİN YİLDİRİM(Dördüncü Hakem)

MURAT YENİCE(Gözlemci)

MUAMMER ŞAHİN(Temsilci)

SALİH TURALI(Temsilci)