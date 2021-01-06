Mislicom 3.Lig Çarşambaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Çarşambaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

06.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:18
Mislicom 3.Lig Çarşambaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Çarşambaspor - Esenler Erokspor maçıdır. Peki Çarşambaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün üçüncü ligde 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Çarşambaspor - Esenler Erokspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ÇARŞAMBASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çarşambaspor - Esenler Erokspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ÇARŞAMBASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çarşambaspor - Esenler Erokspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇARŞAMBASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Samsun'da oynanacak.

ÇARŞAMBASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERDEM DEMİRTAŞ(Hakem)

MUSTAFA BURAK DİLİTATLI(1. Yardımcı Hakem)

BAYKAL TUNA(2. Yardımcı Hakem)

RIDVAN ALTINTAŞ(Dördüncü Hakem)

MURAT ŞENER(Gözlemci)

İNAN KILINÇ(Temsilci)

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