Mislicom 3.Lig Çankaya Futbol Kulübü - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Çankaya Futbol Kulübü - Nevşehir Belediye Spor maçıdır. Peki Çankaya Futbol Kulübü - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Çankaya Futbol Kulübü - Nevşehir Belediye Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çankaya Futbol Kulübü - Nevşehir Belediye Spor maçı 24 Aralık Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Çankaya Futbol Kulübü - Nevşehir Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ankara'da oynanacak.
ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
TUNÇ ÖZDEMİR(Hakem)
ABDULLAH MELİH KARADUMAN(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET ALİ VARDAR(2. Yardımcı Hakem)
SERDAR DEMİRKAYA(Dördüncü Hakem)
ESER BİRİNCİ(Gözlemci)
KAMİL KILINÇ(Temsilci)
OĞUZ HAN AYKUT(Temsilci)