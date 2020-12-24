Mislicom 3.Lig Çankaya Futbol Kulübü - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Çankaya Futbol Kulübü - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:48
Mislicom 3.Lig Çankaya Futbol Kulübü - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Çankaya Futbol Kulübü - Nevşehir Belediye Spor maçıdır. Peki Çankaya Futbol Kulübü - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Çankaya Futbol Kulübü - Nevşehir Belediye Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çankaya Futbol Kulübü - Nevşehir Belediye Spor maçı 24 Aralık Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çankaya Futbol Kulübü - Nevşehir Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

TUNÇ ÖZDEMİR(Hakem)

ABDULLAH MELİH KARADUMAN(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET ALİ VARDAR(2. Yardımcı Hakem)

SERDAR DEMİRKAYA(Dördüncü Hakem)

ESER BİRİNCİ(Gözlemci)

KAMİL KILINÇ(Temsilci)

OĞUZ HAN AYKUT(Temsilci)

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