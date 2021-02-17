Mislicom 3. lig Çankaya Futbol Kulübü - Fatsa Belediyespor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Maç ne zaman oynanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Çankaya Futbol Kulübü - Fatsa Belediyespor maçıdır. Fakat maç TFF'nin resmi sitesinde ertelendi olarak belirtildi. Peki maç neden ertelendi? Ne zaman oynanacak?

Mislicom 3. lig karşılaşmalarından bazılarında ertelenme kararı alındı. Bu maçlardan birisi Çankaya Futbol Kulübü - Fatsa Belediyespor maçıdır. Peki, Çankaya Futbol Kulübü - Fatsa Belediyespor Mislicom 3. lig maçı neden ertelendi, maç ne zaman oynanacak?

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ - FATSA BELEDİYESPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Mislicom 3. lig Çankaya Futbol Kulübü - Fatsa Belediyespor karşılaşması yoğun kar nedeniyle sonraki bir tarihe ertelendiği düşünülüyor. Maç normalde bugün 17 Şubat Çarşamba saat 13:00 'da oynanacaktı. Fakat büyük olasılıkla yoğun kar yağışı sebebiyle maçta erteleme kararı alındı.

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ - FATSA BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Maçın hangi tarihe ertelendiği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.