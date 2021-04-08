Mislicom 3.Lig Büyükçekmece Tepecik Spor - Tokatspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Büyükçekmece Tepecik Spor - Tokatspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 3.Lig Büyükçekmece Tepecik Spor - Tokatspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Büyükçekmece Tepecik Spor - Tokatspor maçıdır. Peki Büyükçekmece Tepecik Spor - Tokatspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 30. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Büyükçekmece Tepecik Spor - Tokatspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR - TOKATSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyükçekmece Tepecik Spor - Tokatspor maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR - TOKATSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyükçekmece Tepecik Spor - Tokatspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR - TOKATSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR - TOKATSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK AKDAĞ(Hakem)

ŞABAN KARADERİLİ(1. Yardımcı Hakem)

CİHAD BUYURGAN(2. Yardımcı Hakem)

KEMAL ÖGEN(Dördüncü Hakem)

İLKER GÜNEŞ(Gözlemci)

İRFAN EROL(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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