Mislicom 3.Lig Büyükçekmece Tepecik Spor - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Büyükçekmece Tepecik Spor - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

25.03.2021 01:04 | Son Güncelleme: 25.03.2021 01:08
Mislicom 3.Lig Büyükçekmece Tepecik Spor - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Büyükçekmece Tepecik Spor - Belediye Kütahyaspor maçıdır. Peki Büyükçekmece Tepecik Spor - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 28. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Büyükçekmece Tepecik Spor - Belediye Kütahyaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyükçekmece Tepecik Spor - Belediye Kütahyaspor maçı 25 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyükçekmece Tepecik Spor - Belediye Kütahyaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ENES KANPARA(Hakem)

TURGUT EVRAN(1. Yardımcı Hakem)

UĞUR AKALP(2. Yardımcı Hakem)

AHMET AYDIN(Dördüncü Hakem)

ENGİN LAKOT(Gözlemci)

SELÇUK ALDEMİR(Temsilci)

MERT TÜKEL(Temsilci)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Haber Yorumları
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