Mislicom 3.Lig Bursa Yıldırımspor - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bursa Yıldırımspor - Muğlaspor maçıdır. Peki Bursa Yıldırımspor - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Bursa Yıldırımspor - Muğlaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
BURSA YILDIRIMSPOR - MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bursa Yıldırımspor - Muğlaspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
BURSA YILDIRIMSPOR - MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bursa Yıldırımspor - Muğlaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
BURSA YILDIRIMSPOR - MUĞLASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
SERCAN YILMAZ(Hakem)
UFUK UĞURLU(1. Yardımcı Hakem)
EROL ERNEK(2. Yardımcı Hakem)
ESİM AYDEMİR(Dördüncü Hakem)
SACİT KEŞKEK(Gözlemci)
SONER ÖZDEMİR(Temsilci)