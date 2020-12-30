Mislicom 3.Lig Bursa Yıldırımspor - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Bursa Yıldırımspor - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

30.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:38
Mislicom 3.Lig Bursa Yıldırımspor - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bursa Yıldırımspor - Muğlaspor maçıdır. Peki Bursa Yıldırımspor - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Bursa Yıldırımspor - Muğlaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BURSA YILDIRIMSPOR - MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursa Yıldırımspor - Muğlaspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BURSA YILDIRIMSPOR - MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursa Yıldırımspor - Muğlaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BURSA YILDIRIMSPOR - MUĞLASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERCAN YILMAZ(Hakem)

UFUK UĞURLU(1. Yardımcı Hakem)

EROL ERNEK(2. Yardımcı Hakem)

ESİM AYDEMİR(Dördüncü Hakem)

SACİT KEŞKEK(Gözlemci)

SONER ÖZDEMİR(Temsilci)

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