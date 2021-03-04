Mislicom 3.Lig Bursa Yıldırım Spor - Alanya Kestelspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bursa Yıldırım Spor - Alanya Kestelspor maçıdır. Peki Bursa Yıldırım Spor - Alanya Kestelspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 04 24. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bursa Yıldırım Spor - Alanya Kestelspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BURSA YILDIRIM SPOR - ALANYA KESTELSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursa Yıldırım Spor - Alanya Kestelspor maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

BURSA YILDIRIM SPOR - ALANYA KESTELSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursa Yıldırım Spor - Alanya Kestelspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BURSA YILDIRIM SPOR - ALANYA KESTELSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bursa'da oynanacak.

BURSA YILDIRIM SPOR - ALANYA KESTELSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

LÜTFULLAH ASLAN(Hakem)

SELMAN TİMUR(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET SIRAÇ AKPINAR(2. Yardımcı Hakem)

ORHAN KARABOĞA(Dördüncü Hakem)

HÜSEYİN ALTINTAŞ(Gözlemci)

TUĞBAY İNAN(Temsilci)

UĞUR GÜLSOY(Temsilci)