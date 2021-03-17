Mislicom 3.Lig Bursa Yıldırım Spor - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bursa Yıldırım Spor - 52 Orduspor FK maçıdır. Peki Bursa Yıldırım Spor - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 04 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bursa Yıldırım Spor - 52 Orduspor FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BURSA YILDIRIM SPOR - 52 ORDUSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursa Yıldırım Spor - 52 Orduspor FK maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

BURSA YILDIRIM SPOR - 52 ORDUSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursa Yıldırım Spor - 52 Orduspor FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BURSA YILDIRIM SPOR - 52 ORDUSPOR FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bursa'da oynanacak.

BURSA YILDIRIM SPOR - 52 ORDUSPOR FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HAKAN BASIK(Hakem)

ŞÜKRÜ MERT(1. Yardımcı Hakem)

YAHYA KEMAL YURTBİLİR(2. Yardımcı Hakem)

MUHAMMED MEHMETCAN SÖYLEMEZ(Dördüncü Hakem)

İSMAİL OKUR(Gözlemci)

YALÇIN GÜL(Temsilci)