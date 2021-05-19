Mislicom 3.Lig Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor Play Off Yarı Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off yarı final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçıdır. Peki Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?