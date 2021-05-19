Mislicom 3.Lig Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor Play Off Yarı Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
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Mislicom 3.Lig Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor Play Off Yarı Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 3.Lig Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor Play Off Yarı Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
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Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off yarı final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçıdır. Peki Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Play Off Müsabakaları yarı final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BUCASPOR 1928 - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor yarı final play off maçı 19 Mayıs Çarşamba günü (bugün) saat 20:30'da başlayacaktır.

BUCASPOR 1928 - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BUCASPOR 1928 - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İzmir'de oynanacak.

BUCASPOR 1928 - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MURAT ERDOĞAN(Hakem)

BURAK CANSIZ(1. Yardımcı Hakem)

CEMİL TUNÇ(2. Yardımcı Hakem)

HASAN KAÇAR(Dördüncü Hakem)

MEHMET KAYA(Gözlemci)

SERKAN SARIÖZ(Temsilci)

ERTUĞRUL ÖZTEN(Temsilci)

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Mislicom 3.Lig Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor Play Off Yarı Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? - Haberler
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