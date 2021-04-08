Mislicom 3.Lig Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 3.Lig Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçıdır. Peki Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BUCASPOR 1928 - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

BUCASPOR 1928 - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BUCASPOR 1928 - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İzmir'de oynanacak.

BUCASPOR 1928 - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÖMER KOCABEY(Hakem)

MÜCAHİT ŞENTÜRK(1. Yardımcı Hakem)

KAĞAN YILDIZLAR(2. Yardımcı Hakem)

ERDİ ÇETİN(Dördüncü Hakem)

NİHAT KARACA(Gözlemci)

TUĞBAY İNAN(Temsilci)

TUNCAY ATAN(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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