Mislicom 3.Lig Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçıdır. Peki Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?