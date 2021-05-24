Mislicom 3.Lig Bucaspor 1928 - İskenderun Futbol Kulübü Play Off Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bucaspor 1928 - İskenderun Futbol Kulübü maçıdır. Peki Bucaspor 1928 - İskenderun Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Play Off Müsabakaları final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bucaspor 1928 - İskenderun Futbol Kulübü maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
BUCASPOR 1928 - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bucaspor 1928 - İskenderun Futbol Kulübü final play off maçı 24 Mayıs Pazartesi günü (bugün) saat 20:00'da başlayacaktır.
BUCASPOR 1928 - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?
Bucaspor 1928 - İskenderun Futbol Kulübü maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
BUCASPOR 1928 - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da oynanacak.
BUCASPOR 1928 - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
TUGAY KAAN NUMANOĞLU(Hakem)
MEHMET KISAL(1. Yardımcı Hakem)
ESAT SANCAKTAR(2. Yardımcı Hakem)
ÇAĞDAŞ ALTAY(Dördüncü Hakem)
SÜLEYMAN ABAY(Gözlemci)
BEKİR ŞEKER(Temsilci)
SELÇUK ALDEMİR(Temsilci)
SİNAN IŞIK(Temsilci)