Mislicom 3.Lig Bucaspor 1928 - İskenderun Futbol Kulübü Play Off Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bucaspor 1928 - İskenderun Futbol Kulübü maçıdır. Peki Bucaspor 1928 - İskenderun Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?