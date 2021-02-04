Mislicom 3.Lig Bucaspor 1928 - Diyarbekir Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bucaspor 1928 - Diyarbekir Spor maçıdır. Peki Bucaspor 1928 - Diyarbekir Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bucaspor 1928 - Diyarbekir Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BUCASPOR 1928 - DİYARBEKİR SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bucaspor 1928 - Diyarbekir Spor maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BUCASPOR 1928 - DİYARBEKİR SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bucaspor 1928 - Diyarbekir Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BUCASPOR 1928 - DİYARBEKİR SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İzmir'de oynanacak.

BUCASPOR 1928 - DİYARBEKİR SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FURKAN AKSUOĞLU(Hakem)

GÜRCAN DÖNMEZ(1. Yardımcı Hakem)

KEREM YÜKÜNÇ(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET ZAHİT SADAN(Dördüncü Hakem)

MURAT SARAÇ(Gözlemci)

RAMAZAN GÜN(Temsilci)

ERTAN SARIKAYA(Temsilci)