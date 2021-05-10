Mislicom 3.Lig Bucaspor 1928 - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bucaspor 1928 - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçıdır. Peki Bucaspor 1928 - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Play Off Müsabakaları çeyrek final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bucaspor 1928 - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BUCASPOR 1928 - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bucaspor 1928 - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor çeyrek final play off maçı 10 Mayıs Pazartesi günü (bugün) saat 20:30 'da başlayacaktır.

BUCASPOR 1928 - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bucaspor 1928 - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BUCASPOR 1928 - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İzmir'de oynanacak.

BUCASPOR 1928 - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

CANER AK(Hakem)

KEMAL ELMAS(1. Yardımcı Hakem)

MURAT ŞENER(2. Yardımcı Hakem)

METEHAN ALPAT(Dördüncü Hakem)

A.SOMER KARAKAŞ(Gözlemci)

ABDURRAHMAN ÖZ(Temsilci)

HİKMET ŞÜKRÜ ERTANGÜN(Temsilci)