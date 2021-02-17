Mislicom 3.Lig Bucaspor 1928 - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bucaspor 1928 - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçıdır. Peki Bucaspor 1928 - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bucaspor 1928 - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BUCASPOR 1928 - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bucaspor 1928 - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı 17 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BUCASPOR 1928 - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bucaspor 1928 - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BUCASPOR 1928 - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İzmir'de oynanacak.

BUCASPOR 1928 - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

RAŞİT YORGANCILAR(Hakem)

BUĞUR HAN GÜLER(1. Yardımcı Hakem)

ALİ ÇAKIR(2. Yardımcı Hakem)

MURAT DURGUTLUOĞLU(Dördüncü Hakem)

AHMET AYAZ(Gözlemci)

İBRAHİM ONAYLI(Temsilci)

ERTAN BEKAR(Temsilci)