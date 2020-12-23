Mislicom 3.Lig Bergama Belediyespor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bergama Belediyespor - Düzce Spor maçıdır. Peki Bergama Belediyespor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Bergama Belediyespor - Düzce Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
BERGAMA BELEDİYESPOR - DÜZCE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bergama Belediyespor - Düzce Spor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
BERGAMA BELEDİYESPOR - DÜZCE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bergama Belediyespor - Düzce Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
BERGAMA BELEDİYESPOR - DÜZCE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İzmir'de oynanacak.
BERGAMA BELEDİYESPOR - DÜZCE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
AYKUT SERGİN(Hakem)
ŞENOL BEKTAŞ(1. Yardımcı Hakem)
SAMET ÖZKUL(2. Yardımcı Hakem)
OĞUZHAN GÖKÇEN(Dördüncü Hakem)
AHMET AYAZ(Gözlemci)
İBRAHİM ONAYLI(Temsilci)