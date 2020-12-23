Mislicom 3.Lig Bergama Belediyespor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mislicom 3.Lig Bergama Belediyespor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

23.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:00
Mislicom 3.Lig Bergama Belediyespor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bergama Belediyespor - Düzce Spor maçıdır. Peki Bergama Belediyespor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Bergama Belediyespor - Düzce Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BERGAMA BELEDİYESPOR - DÜZCE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bergama Belediyespor - Düzce Spor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BERGAMA BELEDİYESPOR - DÜZCE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bergama Belediyespor - Düzce Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BERGAMA BELEDİYESPOR - DÜZCE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İzmir'de oynanacak.

BERGAMA BELEDİYESPOR - DÜZCE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AYKUT SERGİN(Hakem)

ŞENOL BEKTAŞ(1. Yardımcı Hakem)

SAMET ÖZKUL(2. Yardımcı Hakem)

OĞUZHAN GÖKÇEN(Dördüncü Hakem)

AHMET AYAZ(Gözlemci)

İBRAHİM ONAYLI(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İsmail Demir Mustafa Şentop Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Serdar Ortaç Coşkun Sabah Merve Dizdar Gülben Ergen
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Bergama Belediyespor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 12:00:32. #1.14#
title