Mislicom 3.Lig Bergama Belediyespor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bergama Belediyespor - Düzce Spor maçıdır. Peki Bergama Belediyespor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Bergama Belediyespor - Düzce Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BERGAMA BELEDİYESPOR - DÜZCE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bergama Belediyespor - Düzce Spor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BERGAMA BELEDİYESPOR - DÜZCE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bergama Belediyespor - Düzce Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BERGAMA BELEDİYESPOR - DÜZCE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İzmir'de oynanacak.

BERGAMA BELEDİYESPOR - DÜZCE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AYKUT SERGİN(Hakem)

ŞENOL BEKTAŞ(1. Yardımcı Hakem)

SAMET ÖZKUL(2. Yardımcı Hakem)

OĞUZHAN GÖKÇEN(Dördüncü Hakem)

AHMET AYAZ(Gözlemci)

İBRAHİM ONAYLI(Temsilci)