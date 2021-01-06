Mislicom 3.Lig Belediye Kütahyaspor - İskenderun Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Belediye Kütahyaspor - İskenderun Futbol Kulübü maçıdır. Peki Belediye Kütahyaspor - İskenderun Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün üçüncü ligde 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Belediye Kütahyaspor - İskenderun Futbol Kulübü maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BELEDİYE KÜTAHYASPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belediye Kütahyaspor - İskenderun Futbol Kulübü maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BELEDİYE KÜTAHYASPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Belediye Kütahyaspor - İskenderun Futbol Kulübü maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BELEDİYE KÜTAHYASPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kütahya'da oynanacak.

BELEDİYE KÜTAHYASPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

OĞUZHAN UĞURLU(Hakem)

SÜLEYMAN YAVAŞOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

MURAT ERÖLMEZ(2. Yardımcı Hakem)

RECEP BUĞRA ÇETİN(Dördüncü Hakem)

MUZAFFER KAŞIKCI(Gözlemci)

NECMİ KAPAR(Temsilci)

ERTAN SARIKAYA(Temsilci)