Mislicom 3.Lig Belediye Kütahyaspor - Halide Edip Adıvarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Belediye Kütahyaspor - Halide Edip Adıvarspor maçıdır. Peki Belediye Kütahyaspor - Halide Edip Adıvarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Belediye Kütahyaspor - Halide Edip Adıvarspormaçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BELEDİYE KÜTAHYASPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belediye Kütahyaspor - Halide Edip Adıvarspormaçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BELEDİYE KÜTAHYASPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Belediye Kütahyaspor - Halide Edip Adıvarspormaçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BELEDİYE KÜTAHYASPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kütahya'da oynanacak.

BELEDİYE KÜTAHYASPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

EFE TANRIVERDİ(Hakem)

HAKAN ERKAN(1. Yardımcı Hakem)

SİNAN GÜNAYDIN(2. Yardımcı Hakem)

BURAK KAMALAK(Dördüncü Hakem)

NİHAT KARACA(Gözlemci)

MURAT ILGIN(Temsilci)