Mislicom 3.Lig Belediye Kütahyaspor - Halide Edip Adıvarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Belediye Kütahyaspor - Halide Edip Adıvarspor maçıdır. Peki Belediye Kütahyaspor - Halide Edip Adıvarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Belediye Kütahyaspor - Halide Edip Adıvarspormaçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
BELEDİYE KÜTAHYASPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Belediye Kütahyaspor - Halide Edip Adıvarspormaçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
BELEDİYE KÜTAHYASPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Belediye Kütahyaspor - Halide Edip Adıvarspormaçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
BELEDİYE KÜTAHYASPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Kütahya'da oynanacak.
BELEDİYE KÜTAHYASPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
EFE TANRIVERDİ(Hakem)
HAKAN ERKAN(1. Yardımcı Hakem)
SİNAN GÜNAYDIN(2. Yardımcı Hakem)
BURAK KAMALAK(Dördüncü Hakem)
NİHAT KARACA(Gözlemci)
MURAT ILGIN(Temsilci)