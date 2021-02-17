Mislicom 3.Lig Belediye Kütahyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Belediye Kütahyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

17.02.2021 01:43 | Son Güncelleme: 17.02.2021 01:47
Mislicom 3.Lig Belediye Kütahyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Belediye Kütahyaspor - Ağrı 1970 Spor maçıdır. Peki Belediye Kütahyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 21. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Belediye Kütahyaspor - Ağrı 1970 Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BELEDİYE KÜTAHYASPOR - AĞRI 1970 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belediye Kütahyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı 17 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BELEDİYE KÜTAHYASPOR - AĞRI 1970 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Belediye Kütahyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BELEDİYE KÜTAHYASPOR - AĞRI 1970 SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kütahya'da oynanacak.

BELEDİYE KÜTAHYASPOR - AĞRI 1970 SPORMAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

UGURCAN GÖKLER(Hakem)

TOLGA DEDE(1. Yardımcı Hakem)

SUHA ADIYAMAN(2. Yardımcı Hakem)

TUĞBA ÜÇÜNCÜ(Dördüncü Hakem)

ALİ OLGUN(Gözlemci)

SONER ÖZBAŞI(Temsilci)

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