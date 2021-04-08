Mislicom 3.Lig Belediye Derince Spor - Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Belediye Derince Spor - Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor maçıdır. Peki Belediye Derince Spor - Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Belediye Derince Spor - Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
BELEDİYE DERİNCE SPOR - EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Belediye Derince Spor - Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
BELEDİYE DERİNCE SPOR - EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Belediye Derince Spor - Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
BELEDİYE DERİNCE SPOR - EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Kocaeli'de oynanacak.
BELEDİYE DERİNCE SPOR - EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
UGURCAN GÖKLER(Hakem)
AYDIN KARSAVURAN(1. Yardımcı Hakem)
SİNAN GÜNAYDIN(2. Yardımcı Hakem)
MÜCAHİT KARAKURT(Dördüncü Hakem)
KEMAL M. SERBES(Gözlemci)
CENGİZ AYDIN(Temsilci)