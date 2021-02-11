Mislicom 3.Lig Belediye Derince Spor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Belediye Derince Spor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

11.02.2021 00:38 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:42
Mislicom 3.Lig Belediye Derince Spor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Belediye Derince Spor - Bucaspor 1928 maçıdır. Peki Belediye Derince Spor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Belediye Derince Spor - Bucaspor 1928 maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BELEDİYE DERİNCE SPOR - BUCASPOR 1928 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belediye Derince Spor - Bucaspor 1928 maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BELEDİYE DERİNCE SPOR - BUCASPOR 1928 MAÇI HANGİ KANALDA?

Belediye Derince Spor - Bucaspor 1928 maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BELEDİYE DERİNCE SPOR - BUCASPOR 1928 MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kocaeli'de oynanacak.

BELEDİYE DERİNCE SPOR - BUCASPOR 1928 MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SEZER YALÇIN(Hakem)

ŞENOL BEKTAŞ(1. Yardımcı Hakem)

HAKAN YOLDAŞ(2. Yardımcı Hakem)

BEDİRHAN YİĞİTBAŞ(Dördüncü Hakem)

ESER BİRİNCİ(Gözlemci)

GÜRCAN YAMAN(Temsilci)

HİKMET GÜNŞEN(Temsilci)

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