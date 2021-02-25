Mislicom 3.Lig Belediye Derince Spor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Belediye Derince Spor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

25.02.2021 01:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 01:49
Mislicom 3.Lig Belediye Derince Spor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Belediye Derince Spor - Artvin Hopaspor maçıdır. Peki Belediye Derince Spor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Belediye Derince Spor - Artvin Hopaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BELEDİYE DERİNCE SPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belediye Derince Spor - Artvin Hopaspor maçı 25 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BELEDİYE DERİNCE SPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Belediye Derince Spor - Artvin Hopaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BELEDİYE DERİNCE SPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kocaeli'de oynanacak.

BELEDİYE DERİNCE SPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERHAN KAYA(Hakem)

FEYZULLAH ÇİMEN(1. Yardımcı Hakem)

OĞUZ BAŞBENZER(2. Yardımcı Hakem)

ALİ EMİR YOLCU(Dördüncü Hakem)

EROL PESEN(Gözlemci)

SERKAN DİYEMLİ(Temsilci)

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