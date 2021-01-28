Mislicom 3.Lig Belediye Derince Spor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Belediye Derince Spor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçıdır. Peki Belediye Derince Spor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 1 16. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Belediye Derince Spor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BELEDİYE DERİNCE SPOR - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belediye Derince Spor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BELEDİYE DERİNCE SPOR - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Belediye Derince Spor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BELEDİYE DERİNCE SPOR - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kocaeli'de oynanacak.

BELEDİYE DERİNCE SPOR - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YUSUF ZİYA GÜNDÜZ(Hakem)

AYKUT KÜÇÜK(1. Yardımcı Hakem)

SELÇUK GÖKGÖZ(2. Yardımcı Hakem)

BEKİR DOĞAN(Dördüncü Hakem)

FATİH SUCUOĞLU(Gözlemci)

ERTUĞ BÜYÜK(Temsilci)