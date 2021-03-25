Mislicom 3.Lig Batman Petrol Spor - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Batman Petrol Spor - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

25.03.2021 01:19 | Son Güncelleme: 25.03.2021 01:26
Mislicom 3.Lig Batman Petrol Spor - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Batman Petrol Spor - Somaspor maçıdır. Peki Batman Petrol Spor - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 28. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Batman Petrol Spor - Somaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BATMAN PETROL SPOR - SOMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Batman Petrol Spor - Somaspor maçı 25 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

BATMAN PETROL SPOR - SOMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Batman Petrol Spor - Somaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BATMAN PETROL SPOR - SOMASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Batman'da oynanacak.

BATMAN PETROL SPOR - SOMASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

EGEMEN ARTUN(Hakem)

EMRE ASLAN(1. Yardımcı Hakem)

ÖMER KARAKAYA(2. Yardımcı Hakem)

ASLAN GÖKHAN ÇELİK(Dördüncü Hakem)

MEHMET EMİN BAYDAĞ(Gözlemci)

MURAT KURT(Temsilci)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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