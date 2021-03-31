Mislicom 3.Lig Artvin Hopaspor - Payasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mislicom 3.Lig Artvin Hopaspor - Payasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 3.Lig Artvin Hopaspor - Payasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Artvin Hopaspor - Payasspor maçıdır. Peki Artvin Hopaspor - Payasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Artvin Hopaspor - Payasspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ARTVİN HOPASPOR - PAYASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Artvin Hopaspor - Payasspor maçı 31 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ARTVİN HOPASPOR - PAYASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Artvin Hopaspor - Payasspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ARTVİN HOPASPOR - PAYASSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Artvin'de oynanacak.

ARTVİN HOPASPOR - PAYASSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SAFA YILMAZ(Hakem)

BERKAY SALMAN(1. Yardımcı Hakem)

ŞAFAK NALBANTOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

BEDİRHAN YİĞİTBAŞ(Dördüncü Hakem)

FETHİ KAYIŞ(Gözlemci)

SEDAT CUMUR(Temsilci)

Mustafa Şirin
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Ali İhsan Su Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Burak Yılmaz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Artvin Hopaspor - Payasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 02:16:08. #1.16#
title