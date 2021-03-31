Mislicom 3.Lig Artvin Hopaspor - Payasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Artvin Hopaspor - Payasspor maçıdır. Peki Artvin Hopaspor - Payasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Artvin Hopaspor - Payasspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ARTVİN HOPASPOR - PAYASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Artvin Hopaspor - Payasspor maçı 31 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.
ARTVİN HOPASPOR - PAYASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Artvin Hopaspor - Payasspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ARTVİN HOPASPOR - PAYASSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Artvin'de oynanacak.
ARTVİN HOPASPOR - PAYASSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
SAFA YILMAZ(Hakem)
BERKAY SALMAN(1. Yardımcı Hakem)
ŞAFAK NALBANTOĞLU(2. Yardımcı Hakem)
BEDİRHAN YİĞİTBAŞ(Dördüncü Hakem)
FETHİ KAYIŞ(Gözlemci)
SEDAT CUMUR(Temsilci)