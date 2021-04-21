Mislicom 3.Lig Artvin Hopaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Artvin Hopaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçıdır. Peki Artvin Hopaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 28. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Artvin Hopaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ARTVİN HOPASPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Artvin Hopaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı 21 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
ARTVİN HOPASPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Artvin Hopaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ARTVİN HOPASPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Artvin'de oynanacak.
ARTVİN HOPASPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
UGURCAN GÖKLER(Hakem)
FARUK YAĞLI(1. Yardımcı Hakem)
OĞUZHAN KOCAÇOBAN(2. Yardımcı Hakem)
SEDEF ALTUNTEPE(Dördüncü Hakem)
MURAT YENİCE(Gözlemci)
SEZAİ ARSLAN(Temsilci)