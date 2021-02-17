Mislicom 3.Lig Artvin Hopaspor - Diyarbekir Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Artvin Hopaspor - Diyarbekir Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

17.02.2021 01:12 | Son Güncelleme: 17.02.2021 01:16
Mislicom 3.Lig Artvin Hopaspor - Diyarbekir Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Artvin Hopaspor - Diyarbekir Spor maçıdır. Peki Artvin Hopaspor - Diyarbekir Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Artvin Hopaspor - Diyarbekir Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ARTVİN HOPASPOR - DİYARBEKİR SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Artvin Hopaspor - Diyarbekir Spor maçı 17 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ARTVİN HOPASPOR - DİYARBEKİR SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Artvin Hopaspor - Diyarbekir Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ARTVİN HOPASPOR - DİYARBEKİR SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Artvin'de oynanacak.

ARTVİN HOPASPOR - DİYARBEKİR SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

CELAL BAYRAKLI(Hakem)

ÇAĞLAR MEHMET ULUDAĞ(1. Yardımcı Hakem)

CANER KURT(2. Yardımcı Hakem)

CEYHUN PANBA(Dördüncü Hakem)

ENGİN GÜNER(Gözlemci)

İBRAHİM TAN(Temsilci)

OKAN BARIŞ CEMİLOĞLU(Temsilci)

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