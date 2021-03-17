Mislicom 3.Lig Artvin Hopaspor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Artvin Hopaspor - Bucaspor 1928 maçıdır. Peki Artvin Hopaspor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 23. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Artvin Hopaspor - Bucaspor 1928 maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ARTVİN HOPASPOR - BUCASPOR 1928 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Artvin Hopaspor - Bucaspor 1928 maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ARTVİN HOPASPOR - BUCASPOR 1928 MAÇI HANGİ KANALDA?

Artvin Hopaspor - Bucaspor 1928 maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ARTVİN HOPASPOR - BUCASPOR 1928 MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Artvin'de oynanacak.

ARTVİN HOPASPOR - BUCASPOR 1928 MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

TUNÇ ÖZDEMİR(Hakem)

ŞEFİK ÖNER(1. Yardımcı Hakem)

SEMİH KOCAMAN(2. Yardımcı Hakem)

ALPER CESUR(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA SANDALCILAR(Gözlemci)

RAMAZAN ENİŞ(Temsilci)