Mislicom 3.Lig Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3.Lig Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Bucaspor 1928 maçıdır. Peki Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Play Off Müsabakaları çeyrek final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Bucaspor 1928 maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - BUCASPOR 1928 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Bucaspor 1928 maçı 6 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - BUCASPOR 1928 MAÇI HANGİ KANALDA?

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Bucaspor 1928 maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - BUCASPOR 1928 MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - BUCASPOR 1928 MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

CİHAN AYDIN(Hakem)

SEYFETTİN ÜNAL(1. Yardımcı Hakem)

GÖKHAN BARCIN(2. Yardımcı Hakem)

ENVER AYDIN(Dördüncü Hakem)

FERHAT GÜNDOĞDU(Gözlemci)

BÜLENT KAR(Temsilci)

HÜSEYİN GÜLEÇ(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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