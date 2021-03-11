Mislicom 3.Lig Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Nevşehir Belediye Spor maçıdır. Peki Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 22. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Nevşehir Belediye Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Nevşehir Belediye Spor maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Nevşehir Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ABDULBAKİ AYYILDIZ(Hakem)

ABDULLAH MELİH KARADUMAN(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA KIRBAŞ(2. Yardımcı Hakem)

TOLGA TUNA(Dördüncü Hakem)

YELİZ TOPALOĞLU(Gözlemci)

BARIŞ KEZER(Temsilci)

GÜNDOĞDU YİĞİT(Temsilci)